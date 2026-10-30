Últimas encuestas de Elecciones Intermedias de EE. UU. 2026: Así van demócratas y republicanos

Con las Elecciones Intermedias 2026, que se aproximan en Estados Unidos, el próximo martes 3 de noviembre. Las especulaciones sobre quién liderará el Senado si Republicanos o Demócratas, empiezan a crecer y a generar debate, no únicamente nacional sino también a nivel internacional.

Las últimas encuestas, están demostrando un panorama totalmente inesperado para el Gobierno de Trump, debido a que cuatro estados están cambiando su inclinación política frente a las elecciones pasadas donde ganó el presidente actual Donald Trump, los estados que se están votando más por el partido demócrata son Maine, Kansas, Michigan y Texas, que en 2024 fueron estados clave para darle la victoria.

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Según sondeo realizado por Cygnal analizaron que hasta el jueves 29 de octubre, varias personas habrían realizado la votación anticipada a través de correo y boletas, en donde, se emitieron 39.636.514 votos anticipados a nivel nacional en Florida. El presidente Donald Trump este viernes tuvo una celebración de campaña en Daytona, Florida y las últimas encuestas aseguran que el Partido Republicano está menos consolidado en estos comicios.

Además, durante este sondeo realizado por Cygnal, los demócratas lideran la intención de voto general con un 52% frente a un 43% de los republicanos.

Aunque hay una mayor participación demócrata hasta el 29 de octubre en las votaciones anticipadas, los candidatos republicanos mantienen una ventaja en las encuestas.

Tendencia demócrata, un panorama muy reñido

En conjunto, estos cuatro estados dibujan un panorama de un Partido Demócrata bien posicionado para luchar por el control del Senado, que demuestran una diversidad relevante del panorama político en un entorno que roza la negativa histórica hacia el partido que se encuentra en el poder actualmente y las distintas formas en que los candidatos de manera individual pueden igualar y superar las fuerzas de la costumbre política.

Para que los demócratas tomen el control del Senado, necesitarán una ganancia neta de cuatro escaños. Tres están actualmente en manos de los republicanos. Más allá de las cifras básicas, necesitarán que la tendencia política predominante y la dinámica de estas contiendas individuales se alineen.

En 2024, Trump ganó en Texas, por el mayor margen de sus tres candidaturas presidenciales, obteniendo el apoyo de una parte considerable del electorado de minorías del estado, incluyendo a la mayoría de los votantes latinos y asiáticos.

El presidente Donald Trump, espera que sigan votando e invita a los ciudadanos a votar por los candidatos republicanos en cada uno de los estados en donde más necesita para tener una victoria completa y seguir trabajando en conjunto con todos los estados del país.

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