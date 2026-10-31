Más de 300 empresas de transporte están bajo vigilancia por viajes de menores de edad

Con el comienzo de la temporada de viajes de fin de año, la Superintendencia de Transporte reforzó los controles a las empresas de transporte terrestre para verificar que cumplan las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. Hasta ahora, la entidad ha visitado más de 320 compañías en diferentes terminales del país.

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Las inspecciones buscan comprobar que las empresas apliquen los requerimientos para prevenir la explotación de menores de edad y garantizar condiciones seguras durante sus viajes. Entre los aspectos que revisa la Superintendencia están la venta de tiquetes a menores que viajan solos o acompañados, la identificación de los adultos responsables y los protocolos de cuidado cuando los niños quedan bajo la custodia del transportador.

¿Qué necesitan los menores para viajar solos en bus?

Uno de los principales recordatorios de la entidad está dirigido a los padres y acudientes. Cuando un menor de edad viaje sin compañía, debe llevar una autorización firmada por uno de sus padres o por su tutor legal. En ella debe quedar identificado el adulto que lo recibirá en el lugar de destino, junto con sus datos de contacto.

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La Superintendencia cuenta con un modelo de autorización que puede consultarse en este enlace. Sin embargo, su uso no es obligatorio, pues las empresas pueden implementar sus propios formatos y procedimientos para verificar la información al momento de vender los tiquetes.