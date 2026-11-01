Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras nueva derrota de Junior ante Llaneros

Continúa la fecha 17 de la Liga colombiana, la cual irá hasta el próximo miércoles 4 de noviembre. Esta jornada dejará a nuevos equipos eliminados y a otros con un cupo asegurado en cuadrangulares. Dicha fecha, había adelantado un partido: el empate entre Once Caldas e Internacional Bogotá (1-1).

Vale la pena mencionar que apenas con esta jornada se desarrolla de manera habitual el calendario del certamen, tras varios aplazamientos a lo largo de las distintas fechas.

Llaneros 3-2 Junior

Para los que todavía seguían haciendo cuentas con el Junior y alguna posibilidad de clasificación a cuadrangulares, con la derrota en Villavicencio se acabó la esperanza para el campeón de Colombia, que tendrá que pensar en el 2027. Llanero, por su parte, podría tener algún chance en caso de lograr las 26 unidades.

La cuenta la inició Juan José Ramírez para los locales con su anotación al minuto 17. Luego lo igualó Yimmi Chará al 5′. Jhojan Escobar puso el 2-1 parcial y Guillermo Paiva, de penal, el 2-2. Finalmente, fue Néider Ospina el que concretó la victoria por 3-2 para los locales.

Así se jugará el resto de la jornada 17

Domingo 1 de noviembre

- Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó / 4:05 p.m.

- Medellín vs. Alianza / 6:10 p.m.

Lunes 2 de noviembre

- Águilas Doradas vs. Fortaleza / 4:05 p.m.

- Bucaramanga vs. Nacional / 8:15 p.m.

Martes 3 de noviembre

- Pereira vs. Tolima / 3:30 p.m.

Pasto vs. Jaguares / 6:20 p.m.

Miércoles 4 de noviembre

- Cúcuta vs. Santa Fe / 6:30 p.m.

- Millonarios vs. América / 8:30 p.m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana