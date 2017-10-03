Niegan revocatoria de medida de aseguramiento a Silvia Gette

Fue negada la solicitud de revocatoria a la medida de aseguramiento a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, en el marco del proceso que se le sigue por la presunta desviación de un millón de dólares de las cuentas del reconocido centro educativo a cuentas de bancos en el extranjero.

“Hace ya unos dos meses, la señora Silvia Gette había solicitado tanto la revocatoria de su medida de aseguramiento, al igual que el señor juez se apartara del proceso (…) presentó una recusación en contra del fallo del tribunal que daría la razón al juzgado de instancia en el sentido de negar la revocatoria y de no ser necesario su alejamiento, su apartamiento del proceso. Lo que implica que entra para que se dicte sentencia para la emisión de fallo, que esperamos, según solicitó la Fiscalía, la Procuraduría y la Universidad Autónoma del Caribe, sea condenatorio”, aseguró Daniel Largacha, abogado de Uniautónoma.

La medida de aseguramiento por este proceso no se hace efectiva, pues Gette está pagando una condena en casa por cárcel por el delito de soborno en actuación penal, por la presunta entrega de dinero a testigos para que cambiaran sus versiones en procesos judiciales.

“Es una sentencia que, si bien la universidad no es parte, entendemos se encuentra vigente y está cumpliendo. Entonces pues mientras esa decisión no se haga efectiva, son los jueces quienes deben tomar la decisión de cuál debe ser el lugar de reclusión de la señora Gette”, puntualizó el abogado.