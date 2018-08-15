6AM W6AM W

Niegan libertad a presuntos implicados en atentado en el Centro Comercial Andino

Los procesados insisten en su inocencia y que en libertad podrían asumir el juicio.

Fachada centro comercial Andino. Foto: Colprensa

Fachada centro comercial Andino. Foto: Colprensa(Thot)

El Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, acogió la  argumentación de la Fiscalía General de la Nación y negó la libertad a tres de  los investigados por el atentado al Centro Comercial Andino, el 17 de junio de  2017.

Las mujeres que pretendían recuperar la libertad son Lizeth Johana Rodríguez  Zarate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque y Natalia Trujillo Nova, quienes por  intermedio de sus abogados advirtieron que se cumplió el plazo legal para  iniciar el juicio en su contra y alegaban vencimiento de términos.

Tanto el delegado de la Fiscalía como el juez de garantías concordaron en que  los aplazamientos han sido producto de las solicitudes de la defensa en más de  tres ocasiones, lo cual ha derivado en la demora del proceso.

Como es de recordar, en el evento terrorista murieron tres mujeres y otras ocho personas quedaron gravemente heridas, algunas con discapacidad permanente  en su cuerpo.
Por estos hechos, las procesadas fueron judicializadas en su momento por los  delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado y  tentativa de homicidio agravado.

Entre los elementos materiales probatorios, el ente acusador cuenta con cerca  de 300 pruebas y 27 entrevistas a testigos presenciales y de referencia para acusar a los presuntos responsables del acto delictivo, al parecer  pertenecientes al autodenominado Movimiento Revolucionario Popular (MRP).

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

