Niegan libertad a presuntos implicados en atentado en el Centro Comercial Andino

El Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, acogió la argumentación de la Fiscalía General de la Nación y negó la libertad a tres de los investigados por el atentado al Centro Comercial Andino, el 17 de junio de 2017.

Las mujeres que pretendían recuperar la libertad son Lizeth Johana Rodríguez Zarate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque y Natalia Trujillo Nova, quienes por intermedio de sus abogados advirtieron que se cumplió el plazo legal para iniciar el juicio en su contra y alegaban vencimiento de términos.

Tanto el delegado de la Fiscalía como el juez de garantías concordaron en que los aplazamientos han sido producto de las solicitudes de la defensa en más de tres ocasiones, lo cual ha derivado en la demora del proceso.

Como es de recordar, en el evento terrorista murieron tres mujeres y otras ocho personas quedaron gravemente heridas, algunas con discapacidad permanente en su cuerpo.

Por estos hechos, las procesadas fueron judicializadas en su momento por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Entre los elementos materiales probatorios, el ente acusador cuenta con cerca de 300 pruebas y 27 entrevistas a testigos presenciales y de referencia para acusar a los presuntos responsables del acto delictivo, al parecer pertenecientes al autodenominado Movimiento Revolucionario Popular (MRP).

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.