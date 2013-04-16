Niegan libertad a Dilian Francisca Toro

La defensa de Dilian Francisca Toro presentó un recurso de apelación, que tendrá que resolver el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.



La exsenadora se encuentra recluida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), cumpliendo la medida de aseguramiento proferida en su contra dentro del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

