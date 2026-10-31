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31 oct 2026 Actualizado 18:05

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Temblor HOY 31 de octubre en Panamá: magnitud y epicentro

En Ciudad de Panamá, el metro desalojó a sus pasajeros como parte de sus protocolos de seguridad.

Temblor en Colombia 8 de mayo. Imagen de referencia vía Getty Images

Temblor en Colombia 8 de mayo. Imagen de referencia vía Getty Images / asbe

Temblor en Colombia 8 de mayo. Imagen de referencia vía Getty Images
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Este 31 de octubre se registró un temblor de magnitud 5,9 en Panamá a las 10:50 hora local, el cual se sintió en distintos puntos del país.

Según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a veinte kilómetros al noreste de Tonosí, en la provincia de Los Santos. Además, tuvo una profundidad de tres kilómetros.

En Ciudad de Panamá, el metro desalojó a sus pasajeros como parte de sus protocolos de seguridad.

La sacudida se produjo en un momento de especial sensibilidad para los habitantes de las provincias centrales y de Azuero, que aún intentan recuperarse del terremoto de magnitud 7,7 del pasado 9 de octubre.

Aquel sismo, que también tuvo su epicentro en las inmediaciones de Tonosí, causó tres víctimas mortales y cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras.

La zona afectada también ha registrado una intensa actividad sísmica posterior al terremoto, con cerca de un millar de réplicas, algunas de magnitud superior a seis, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

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