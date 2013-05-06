Más de 30 investigaciones se adelantan contra la guardia del Inpec

El funcionario indicó que las investigaciones permitirían llegar hasta la extinción de dominio contra las personas involucradas.



Igualmente, destacó el convenio con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en donde se reciben denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de las cárceles e invitó a denunciar cualquier situación irregular.



También se refirió al deficiente servicio de salud de los internos y aclaró que el Gobierno ya expidió un decreto con el que se busca garantizar que otras EPS, diferentes a Caprecom, puedan prestar el servicio.



“Lo que no queremos es repetir los errores de Caprecom; es el modelo a no seguir”, puntualizó Benavides.

