Los viajes de la presidenta de la Corte en Colombia y en el exterior

Además del crucero por el Caribe se conoció que participó en un acto en San Gil y a unas sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU.

Foto: eltiempo.com

Foto: eltiempo.com(Thot)

Fuera del crucero por el Caribe, la presidenta de la Corte Suprema Justicia, Ruth Marina Díaz, ha participado de varios eventos en Colombia y en el exterior.

En Colombia asistió a un acto en la alcaldía de San Gil hace 15 días, donde fue condecorada por al Alcalde de la localidad.

Igualmente, se conoció que el pasado 22 de abril asistió a la edición 22 del periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, Austria.

