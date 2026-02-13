Juez absolvió a 'Homero' y a 'Mosco', presuntos jefes de bandas en el Bronx

Mientras las autoridades buscan acabar con las bandas criminales que operan en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá, y dar con los máximos jefes de esas organizaciones que manejan los hilos del microtráfico, la prostitución y el vicio, se conoció que el juez quinto especializado concedió la libertad a dos de los presuntos cabecillas de esas bandas identificados como Óscar Alcantara, alias el Mosco y César González, alias Homero.

‘Mosco’ y ‘Homero’ cayeron en redadas adelantadas por la Policía, luego que las autoridades se tomaran el sector del Bronx hace más de dos años dejando al descubierto el inmenso mercado de droga que allí se manejaba.

Según informaron fuentes policiales, esta decisión llevó al juez a absolverlos de toda responsabilidad por delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Extrañamente, ni la Fiscalía ni la Procuraduría no apelaron la decisión.

Al tener un proceso por homicidio, César Gonzalez, alias Homero’ fue cobijado con casa por cárcel.