JEP acepta sometimiento de soldado condenado por violación sexual a una mujer indígena

Carlos Pulgarín Ramírez, quien fue condenado en 2017 por la violación sexual de una mujer.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento del soldado (r) Carlos Pulgarín Ramírez, quien fue condenado en 2017 por la violación sexual de una mujer perteneciente al resguardo indígena de Jambaló, a quien le retuvieron la cédula cuando pasó por un contingente militar en el año 2009.

Inicialmente fue violada por el soldado Héctor Luján, también acogido en la JEP, quien de acuerdo con la víctima tenía "un fuerte olor a marihuana" en el momento del crimen y le dijo que "las indias son bobas". Luego entrada la noche, el soldado Pulgarín la accedió carnalmente.

"...llega el otro militar y la empuja una alcantarilla que hay en el sector, con un alambre de púas se raya la mano, y también la accede carnalmente, este sujeto estaba prestando guardia y corresponde al señor Carlos Alberto Pulgarín Ramírez” se lee en la decisión.

Incluso, en la determinación se conoció que uno de los soldados supuestamente presentes en el lugar la violación y de apellido Torres habría tratado de sobornarla para que no denunciara, además que ante su negativa como forma de presionarla la desplazaron y le asesinaron un hermano.

“...le ofreció cien mil pesos, ella no sabe para qué, solo le dijeron que si demandaba los perjudicaba y que él había invertido mucho en su carrera; (...) el día del velorio le dijeron que si no retiraba le mataban a su mamá“ dice el fallo.

Además, la mujer manifestó que el sargento Torres le pidió perdón porque sus compañeros “metían mucho vicio”.

La JEP ordenó que el soldado Pulgarín sea enviado a un Centro de Reclusión Militar y le exigió presentar un plan de verdad en el que deberá hablar de quienes participaron u omitieron evitar la violación, así como si sufrieron correctivos por parte de sus superiores.

Además estará obligado a contar si conoció de otros casos de ese tipo que se hayan presentado y su proceso será incluido en la investigación de la JEP que sigue los hechos de violencia ocurridos en el Cauca.