Indígenas de la comunidad El Gran Jardín de la Sierra fueron capturados en Cali y Putumayo

El Juzgado Dieciséis Penal Municipal de la capital de Valle del Cauca dictó orden de captura contra nueve indígenas de la comunidad el Gran Jardín de la Sierra. Este resguardo indígena existe desde la Colonia y su razón de ser está centrada en los derechos territoriales y fundamentales de la comunidad indígena. Esta comunidad se encuentra ubicada entre los departamentos de Nariño y Putumayo.

La W conoció en primicia que a estas nueve personas se les imputan los siguientes cargos: concierto para delinquir, daños en recursos naturales, fraude procesal, invasión de tierras o edificios, estafa y falsedad en documento privado.

En este momento el caso lo está asumiendo Fundación Defensa de Inocentes quienes afirman que “todo lo que está sucediendo es una retaliación por el trabajo que viene realizando la comunidad el Gran Jardín de la Sierra en preservación a la tierra y a favor del medio ambiente, la reclamación de sus tierras y las diferentes denuncias y medidas cautelares que han radicado desde el 2014 y que han expuesto ante la comisión interamericana de derechos humano”. Así mismo, aseguran que todo este proceso que ha realizado la comunidad la Fiscalía está desconociéndolo.

Tres de ellos fueron aprehendidos en Cali en la Carrera 85C # 37-47 en el barrio El Caney donde funciona una sede administrativa de la comunidad, mientras los otros seis en la sede principal en Orito-Putumayo siendo trasladados a Cali.

La fundación indica que “la extensión territorial que el Gran Jardín de la Tierra protege, abarca un área de 294.000 hectáreas en los Departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas siendo inmensamente ricos en petróleo lo que genera que estén detrás de las detenciones de los indígenas de este resguardo asegurando que son intereses económicos de las multinacionales, incluida Ecopetrol”.

Finalmente, para este 5 de octubre se estará realizando una audiencia a las 8 de la mañana en la Fiscalía 14 especializada en Derechos humanos.