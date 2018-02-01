Incautan 11 kilos de marihuana y 8.000 dólares falsos en la terminal de transporte de Cali

Once paquetes estaban camuflados en una batería para vehículo y empacados en una caja de cartón. Foto: Policía Nacional( Thot )

La Policía Metropolitana de Cali decomisó 11 paquetes de marihuana en la terminal de transporte de la capital del Valle, que estaban camuflados en una batería para vehículo y empacados en una caja de cartón.

Las autoridades determinaron que la droga tenía como destino el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

En otro operativo, la Policía capturó a una persona que tenía en su poder ocho mil dólares falsos, cuando pretendía abordar un bus con destino a la ciudad de Bogotá.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de moneda falsificada.