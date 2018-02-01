Incautan 11 kilos de marihuana y 8.000 dólares falsos en la terminal de transporte de Cali
Las autoridades determinaron que la droga tenía como destino el municipio de Tumaco, mientras que el dinero pretendía ser enviado a la ciudad de Bogotá.
La Policía Metropolitana de Cali decomisó 11 paquetes de marihuana en la terminal de transporte de la capital del Valle, que estaban camuflados en una batería para vehículo y empacados en una caja de cartón.
Las autoridades determinaron que la droga tenía como destino el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
En otro operativo, la Policía capturó a una persona que tenía en su poder ocho mil dólares falsos, cuando pretendía abordar un bus con destino a la ciudad de Bogotá.
El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de moneda falsificada.