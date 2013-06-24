Fiscal Zamora dice que magistrado que la investiga "no tiene independencia de pensamiento"
Martha Lucía Zamora aseguró que la causa de la recusación está consagrada en ley. Son causales de impedimento tener interés directo con la actuación disciplinaria.
La fiscal Martha Lucía Zamora explicó en www.wradio.com.co que el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, Herry Villarraga, que la investiga por el caso de Sigifredo López, se debe apartar de la investigación porque acusó a la secretaria de la Sala Disciplinaria de ese tribunal, Yira Olarte, y compulsó copias a la Comisión de Acusación para que investigara a tres miembros de ese alto tribunal, entre ellos a Villarraga.
Zamora aseguró que la causa de la recusación está consagrada en ley. “Son causales de impedimento tener interés directo con la actuación disciplinaria (…)”.
De igual forma, sostuvo que si demuestra que “no hay equilibrio y el magistrado (Villarraga) no tiene independencia de pensamiento e imparcialidad, lo más sanos es que se aparte de la investigación”.
Indicó que solo el hecho de haber compulsado copias a la Comisión de Acusaciones para que investigaran al magistrado “ya genera una situación que no permite estar equilibrado”.
