¿Trump es demócrata o republicano? Así llega su partido político a las elecciones intermedias 2026

Estados Unidos alista lo que serán las elecciones intermedias de 2026, que se llevarán a cabo el próximo martes, 3 de noviembre. En estos comicios los ciudadanos norteamericanos saldrán a las urnas a elegir a quienes los representarán desde el Congreso.

Ahora, estas votaciones serán claves para nada más, y nada menos, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues los resultados pintarán el panorama que tendrá el jefe de Estado para buscar que sus propuestas en diferentes temas tengan futuro.

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En Caracol Radio le explicamos las razones.

¿De cuál partido es Donald Trump?

Para ahondar en el panorama actual del Congreso hay que explicar de cuál partido es el presidente Donald Trump, pues esto es lo que define la contienda.

Pues bien, Trump hace parte del Partido Republicano, uno de los dos más tradicionales, numerosos y poderosos de Estados Unidos, junto al Demócrata, del cual, por ejemplo, hizo parte el expresidente Joe Biden. Esto, como abrebocas, deja entre ver la gran distancia ideológica que hay entre ambas colectividades.

Ahora, según describe el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona en su página web, Trump se afilió al Partido Republicano en “1987 y este vínculo se prolongó hasta 1999″. Allí “comunicó su adhesión al Partido de la Reforma de Estados Unidos, la plataforma populista, anti libre comercio y liberal conservadora que animaba Ross Perot”.

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Luego, a inicios de la década de los 2000, Trump llegó a formar parte del colectivo demócrata, pero desde el 2012 retornó a las filas republicanas, en donde actualmente se mantiene.

Entonces, ¿cómo llega el Partido Republicano, colectividad de Trump, a las ‘midterms’?

Así las cosas, el panorama para los republicanos, en el papel, es literalmente favorable.

En el Senado, a la fecha de las elecciones, hay 45 escaños demócratas, 53 republicanos (partido de Trump) y dos independientes. En la Cámara hay 214 demócratas, 218 republicanos, un independiente y dos vacantes. Lo que quiere decir que en ambos sectores Trump cuenta con mayorías, pero muy cortas.

Esto ha llevado a que expertos expresen que en alguna de las dos corporaciones la favorabilidad pueda cambiar tras las votaciones, especialmente en la Cámara de Representantes.

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Lo anterior porque en la Cámara sí se renueva por completo a quienes la componen, en el Senado, por su lado, solo un tercio debido a la duración de los mandatos. Los elegidos para la primera tienen dos años de funciones, los de la segunda, seis.

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