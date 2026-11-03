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Camila Villa, directora de Crepes & Waffles en Madrid, dirigirá ProColombia en España

6AM W conoció que Camila Sánchez Villa es la nueva directora de ProColombia en España, por lo que buscará crear oportunidades de negocio entre ambas naciones.

Sánchez Villa se venía desempeñando como directora de Crepes & Waffles en Madrid. Su trabajó consistía en consolidad y hacer crecer la red de los restaurantes en la capital española.

Gran parte de su formación académica fue en España, en la Escuela de Organización Industrial.

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