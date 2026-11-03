“Si pierden los republicanos, los Estados Unidos podrían reclamar de vuelta la democracia”: Ty Cobb

Este 3 de noviembre, Estados Unidos elegirá a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y renovará 35 escaños del Senado. Los republicanos buscan conservar el control del Congreso. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, podrán ejercer mayor supervisión sobre el Gobierno, convocar audiencias e impulsar investigaciones.

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La preocupación por la integridad electoral ha ganado relevancia. En una investigación publicada el 15 de septiembre, Reuters documentó que funcionarios electorales de distintos estados se preparaban para posibles disputas relacionadas con las elecciones, incluidas solicitudes federales de acceso a máquinas de votación, incautaciones de papeletas y acusaciones de fraude. La Casa Blanca rechazó las preocupaciones sobre una posible interferencia y sostuvo que sus medidas buscan proteger la integridad electoral. La Constitución asigna a los estados y a las autoridades locales un papel central en la administración de los comicios.

En este contexto, Ty Cobb, abogado, exfiscal federal y exasesor jurídico de la Casa Blanca lanzó una advertencia en una entrevista, también expresó dudas sobre la capacidad de la democracia estadounidense para resistir otro ciclo de Trump. Son valoraciones de Cobb, no hechos probados sobre una interferencia electoral ya consumada.

¿Qué pasa si pierden los republicanos?

“Si pierden hoy los republicanos, los Estados Unidos tendrían un paso importante para reclamar de vuelta a la democracia”, dice el abogado. Agregó que es la oportunidad para que regrese ese poder a la gente y de que salga una persona que para él pone en riesgo la democracia.

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Arrestos por fraude electoral

Esta preocupación por los arrestos en el marco de las elecciones son mínimos. Son pocos incidentes los que se han presentado y no tienen incidencia en los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

¿Puede Donald Trump auto indultarse?

“Tiene el presidente Donald Trump la autoridad en la Constitución, se espera que perdone a algunos miembros de su familia, de su gabinete y colaboradores por alguna responsabilidad que podrían tener en crímenes o en guerras, por ejemplo, en Sudamérica o en Irán”, puntualizó.

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