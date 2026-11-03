¿Qué pasará con salud de maestros tras fin de contrato con Fiduprevisora? Esto dicen FOMAG y Fecode
Martha Alfonso, de Fecode, señaló en Caracol Radio que el Gobierno radicaría un proyecto de ley para acabar con el FOMAG como hoy se le conoce.
¿Qué pasará con salud de maestros tras fin de contrato con Fiduprevisora? Esto dicen FOMAG y Fecode
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...