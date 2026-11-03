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03 nov 2026 Actualizado 15:51

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¿Qué pasará con salud de maestros tras fin de contrato con Fiduprevisora? Esto dicen FOMAG y Fecode

Martha Alfonso, de Fecode, señaló en Caracol Radio que el Gobierno radicaría un proyecto de ley para acabar con el FOMAG como hoy se le conoce.

¿Qué pasará con salud de maestros tras fin de contrato con Fiduprevisora? Esto dicen FOMAG y Fecode

¿Qué pasará con salud de maestros tras fin de contrato con Fiduprevisora? Esto dicen FOMAG y Fecode

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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