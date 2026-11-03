Antonio Garamendi destacó oportunidades de inversión y crecimiento entre España e Iberoamérica
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; habla sobre la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid, España
Antonio Garamendi destacó oportunidades de inversión y crecimiento entre España e Iberoamérica
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Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), destacó las oportunidades de inversión y crecimiento entre España e Iberoamérica en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid, España.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...