Fiscal General presentó denuncia penal contra el presidente de la Comisión de Acusaciones

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra del representante a la Cámara Constantino Rodríguez Calvo, por el presunto delito de prevaricato dentro del llamado “carrusel de las pensiones” en el que son investigados los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano, y Henry Villarraga.



El Fiscal General presentó esta denuncia de manera verbal y el presidente de la Sala Penal, Leonidas Bustos, le tomó juramento.



Al finalizar, Eduardo Montealegre manifestó a la secretaria de la Sala de Penal su disposición de ampliar su denuncia en caso de ser requerido.



