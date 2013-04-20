Extinción de dominio a seis fincas de Gonzalo Rodríguez Gacha
La
Fiscalía General de la Nación
ocupó con fines de extinción de dominio
seis fincas
en
Pacho (Cundinamarca)
que permanecían en el anonimato desde 1983 y que pertenecieron al desaparecido capo del narcotráfico
José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano
.
Con el apoyo de la Dijín de la Policía, la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía ocupó 3 fincas en la en la vereda
Timaná
, una en la vereda
San Miguel
y otra más en la vereda
Veraguas
del municipio.
El ente de investigación del Estado iniciará un estudio técnico para determinar el
valor real
de las fincas, que en la actualidad son utilizadas para el pastoreo de ganado y que en su momento fueron adquiridas por
Agrolácteos Don Jaime
, empresa de fachada a través de la cual alias “El Mexicano” dio apariencia de legalidad a los dineros del
narcotráfico.
Los demás bienes de alias “El Mexicano” fueron extinguidos después del año 2000 y adjudicados al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ( Incoder)
, ente que las asignó a varias familias de Pacho que antes no tenían vivienda.