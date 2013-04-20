Extinción de dominio a seis fincas de Gonzalo Rodríguez Gacha

La

Fiscalía General de la Nación

ocupó con fines de extinción de dominio

seis fincas

en

Pacho (Cundinamarca)

que permanecían en el anonimato desde 1983 y que pertenecieron al desaparecido capo del narcotráfico

José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano

.









Con el apoyo de la Dijín de la Policía, la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía ocupó 3 fincas en la en la vereda

Timaná

, una en la vereda

San Miguel

y otra más en la vereda

Veraguas

del municipio.









El ente de investigación del Estado iniciará un estudio técnico para determinar el

valor real

de las fincas, que en la actualidad son utilizadas para el pastoreo de ganado y que en su momento fueron adquiridas por

Agrolácteos Don Jaime

, empresa de fachada a través de la cual alias “El Mexicano” dio apariencia de legalidad a los dineros del

narcotráfico.





Los demás bienes de alias “El Mexicano” fueron extinguidos después del año 2000 y adjudicados al

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ( Incoder)

, ente que las asignó a varias familias de Pacho que antes no tenían vivienda.



