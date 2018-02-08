Envían a la cárcel a ciudadano coreano que habría participado en secuestro de empresario

Fue enviado a la cárcel el ciudadano coreano Min Hand, como presunto responsable del delito de secuestro extorsivo agravado y falsedad en documento privado. Foto: Getty Images( Thot )

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 23 Penal de garantías de Bogotá, envió a un centro carcelario —con medida de aseguramiento— al ciudadano coreano Min Hand, como presunto responsable del delito de secuestro extorsivo agravado y falsedad en documento privado.

Los hechos materia de investigación y que dieron origen a la medida privativa de la libertad se relacionan con el secuestro de un empresario de la tercera edad, a quien el extranjero conocía y le había propuesto desde meses atrás administrar sus locales y bienes inmuebles en arrendamiento.

Los hechos se registraron el 24 de abril de 2016, cuando el hombre de avanzada edad se dirigió a la portería de su conjunto residencial a recibir el periódico y los recibos de los servicios públicos. Allí lo esperaban dos vehículos, uno en el cual se encontraba el coreano.

“Estaba una camioneta al lado de mi carro y se baja una mujer muy parecida a una secretaria que tuve, y me dijo que si necesitaba una ayudita; en ese momento salieron dos sujetos de un automóvil y me subieron a la fuerza bajo amenazas de muerte”, relató la víctima.

Indicó el empresario que fue llevado a un cuarto oscuro en algún lugar de la ciudad y mediante golpes le decían que se trataba de una fracción del Eln y que requerían de dinero para apoyar el proceso de paz con el gobierno. En cautiverio les aseguró que no era un hombre adinerado y lo que tenía era patrimonio de familia.

Sin embargo los presuntos delincuentes le respondieron que conocían sus movimientos, cuando iba a los bancos a retirar y ver sus saldos de sus cuentas bancarias y que incluso, lo habían seguido muchas veces a la Plaza del 12 de octubre.

“Me advirtieron que tenía que hacer traspasos y hacer los trámites con una abogada que era conocida mía y que ella sabía cómo adelantar la entrega de bienes en hipoteca”, aseguró la víctima a la Fiscalía.

Agregó que fueron más de cuatro horas firmando papeles, escrituras y hojas con huellas digitales, el que se hacía pasar por comandante del grupo llegaba con letras en blanco para firmarlas. “Dependía de la rapidez con que hiciéramos el negocio podía salir esa misma noche o en la madrugada”, agregó el empresario.

A pesar de que no tenía un trato íntimo o fuerte de amistad con el ciudadano extranjero, él era insistente en abordarlo cada vez que lo veía en el Centro Comercial Andino, a decirle que quería asumir el manejo de los negocios.

“Siempre le respondía que tenía para eso a mi familia y que además tenía la capacidad de hacerlo también”, señaló en la ampliación de la denuncia la víctima.

Cuando lo liberaron, al primero que vio fue al extranjero, quien le advirtió que había sido gracias a su ayuda y que le había hecho un préstamo de los dos millones de dólares para que no le quitaran la vida.

“Dijo hacer varios préstamos a bancos del exterior y que necesitaba el dinero prontamente”, sostuvo la víctima.

Por su parte, la Fiscalía cuenta con interceptaciones de llamadas y certificaciones de bancos en Panamá en los que se advierte que no existió ningún préstamo y que estas personas tenían comunicación constante en la participación activa del secuestro del empresario.

Por estos delitos, Min Hand, de 30 años de edad, se expone a una pena mínima de 20 años de prisión, en caso de ser hallado responsable.