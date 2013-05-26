El próximo 24 de junio imputarán cargos a cúpula de InterBolsa

La Fiscalía solicitó

audiencia de formulación de imputación para 15 personas que serán vinculadas al caso de la intervenida firma comisionista Interbolsa S.A, entre ellos su presidente, Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa

; por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.









Los investigados presuntamente tendrían relación con el

descalabro de Interbolsa, a través de las acciones de la textilera Fabricato

, por medio de las denominada operaciones ‘repo’; que funcionan como mecanismos de venta con pacto de recompra de títulos para conseguir liquidez. Es decir, cuando un inversionista requiere de estas operaciones transfiere o cede a otro temporalmente un paquete de acciones a cambio de una suma de dinero.









Así, la firma comisionista obtuvo operaciones por 292.296 millones de pesos en ‘repos’ de la textilera, logrando que las acciones de Fabricato aumentaran su costo, de 30 a 90 pesos, en un plazo de año y medio; lo que generó desconfianza en el mercado y la no negociación de esos títulos con los cuales se financiaba, dejando a la firma sin tener como responder a los inversionistas.









Por otra parte, la investigación también se centra en las irregularidades que se presentaron con la Clínica La Candelaria I.P.S, de Bogotá, pues según lo establecido habría ocurrido una operación no autorizada de triangulación, cuando la clínica realizó un contrato de descuento de flujos futuros con la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa – SAI, a través del cual le entregaron 78 mil millones de pesos en octubre de 2012. Sin embargo, el mismo día la clínica le prestó ese dinero al Holding de Interbolsa, quien quedó como deudora de la SAI.









Por estos hechos, serán llamados a audiencia el vicepresidente ejecutivo, Juan Camilo Arango Medina; el presidente de la Comisionista, Álvaro de Jesús Tirado Quintero; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruíz; el Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa – SAI -, Jorge Mauricio Infante; Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; y Maria Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista.









Igualmente, serán imputados Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante el gal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. El primero, representante legal y el segundo, asistente de Alessandro Corridori.









Corridori, inversionista italiano, fue quien se convirtió en el accionista mayoritario de Fabricato, después de que supuestamente con dinero de los clientes de la comisionista fuera adquiriendo la empresa textilera.