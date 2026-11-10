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10 nov 2026 Actualizado 18:33

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Reconstrucción no se ha iniciado, ni siquiera hay un bosquejo: personero de Pereira tras terremoto

“La verdadera reconstrucción requiere el tecnicismo y la especialidad que hoy no se ha visto en estos tres meses que llevamos del desastre”, aseguró Leonardo Reales, personero de Pereira.

Reconstrucción no se ha iniciado, ni siquiera hay un bosquejo: personero de Pereira tras terremoto

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Pereira
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6AM W, de Caracol Radio, continúa en su emisión especial desde Pereira conociendo la actualidad de los habitantes de la ciudad a 3 meses del terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

En esa línea, Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira, habló en este medio y aseguró que “la reconstrucción de la ciudad no se ha iniciado. Ni siquiera hay un bosquejo de lo que se pretende hacer después del sismo”.

“Lo que se está haciendo en este momento es tratando de ayudar a las personas con algunos recursos que provienen del Gobierno Nacional, pero eso es un paño de agua tibia para el problema”, aseveró,

Lo anterior, porque según explica, “la verdadera reconstrucción requiere el tecnicismo y la especialidad que hoy no se ha visto en estos tres meses que llevamos del desastre”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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