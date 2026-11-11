El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estas situaciones incrementan el riesgo: piloto por falla del software de control aéreo en El Dorado

Este miércoles, 11 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, Luis Fernando Orjuela, piloto comercial e investigador de accidentes acreditado de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos, quien se refirió a la reciente información de la Aerocivil, que comunicó que la falla en el Aeropuerto El Dorado se originó en el software de control aéreo y no en radares.

Lea más: Aerocivil confirmó que falla en El Dorado se originó en el software de control aéreo y no en radares

De acuerdo con la mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, la Aeronáutica Civil explicó que el incidente no se originó en los radares, sino en una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, del fabricante INDRA, que impidió que la información del tránsito aéreo llegara a las pantallas de los controladores.

La entidad sostuvo que la situación no representó un riesgo para la seguridad operacional. Sin embargo, el capitán Luis Fernando Orjuela, aviador colombiano, investigador de accidentes aéreos certificado e instructor de Airbus, planteó una lectura diferente sobre las implicaciones de este tipo de contingencias.

En entrevista con Caracol Radio, el experto reconoció la evaluación técnica de la autoridad aeronáutica, pero advirtió que una interrupción de esta naturaleza sí incrementa los riesgos.

“Desde mi punto de vista como aviador, considero que este tipo de situaciones incrementan el riesgo. La seguridad operacional no es la ausencia de riesgo, es el control o la mitigación de esos riesgos para generar redundancia en esa seguridad operacional”, explicó.

¿Qué fue lo que realmente falló?

Orjuela señaló que, aunque los radares no presentaron fallas, el problema estuvo en la transmisión de los datos que debían llegar a los sistemas de visualización de los controladores aéreos.

Según la explicación presentada por la Aerocivil ante la Procuraduría, la transmisión de información a través del sistema LAN no permitió que los controladores tuvieran disponibles los datos en sus pantallas.

“Desde el punto de vista técnico, pues la explicación es válida, pero finalmente la situación, independientemente si proviene de la cabeza del radar, de la operación del radar o la transmisión de datos que finalmente lleva la información a las pantallas de los controladores, pues no es todo disponible y pues finalmente eso es lo que se necesita, que el controlador tenga esa información disponible todo el tiempo”, señaló el capitán.

El experto insistió en que lo fundamental es garantizar la disponibilidad permanente de la información que necesitan los controladores para gestionar el tránsito aéreo.

¿Por qué una falla de software puede incrementar el riesgo?

Uno de los aspectos que explicó el capitán tiene que ver con las decisiones que deben tomar los pilotos cuando se presentan interrupciones inesperadas en los sistemas de control aéreo.

Orjuela indicó que cada vuelo responde a una planeación que contempla las condiciones de operación y los servicios de tránsito aéreo. Cuando se presenta una disrupción, esa planificación puede cambiar y los pilotos deben adaptar sus decisiones en tiempo real.

“En este caso, al tener esta disrupción, precisamente ese gerenciamiento se ve modificado y los pilotos tenemos que empezar a asumir esa situación y a ver qué tipo de decisiones empezamos a tomar”, explicó.

Uno de los factores que puede verse comprometido es el combustible, pues los cambios en las condiciones de operación pueden obligar a modificar las rutas, los tiempos de vuelo o los procedimientos inicialmente previstos.

“El manejo, por ejemplo, del combustible ya nos cambia el escenario e incrementa, por supuesto, ese riesgo operacional para el que estamos, por supuesto, preparados”, agregó.

El capitán hizo una precisión importante: advertir sobre el incremento del riesgo no significa que necesariamente vaya a ocurrir un accidente, pues tanto los pilotos como los controladores cuentan con entrenamiento para enfrentar este tipo de situaciones.

“Eso no quiere decir que nos vamos a accidentar y que no estemos preparados tanto controladores como pilotos para asumir esas disrupciones, pero efectivamente el riesgo se incrementa”, puntualizó.

¿Es suficiente corregir el software o se necesita modernizar el sistema?

La discusión también se concentra en la antigüedad de los equipos tecnológicos que soportan el control del tráfico aéreo en Colombia.

La ministra de Transporte ha advertido sobre la obsolescencia de parte de esta infraestructura y la necesidad de realizar inversiones importantes para avanzar en su modernización.

Frente a este escenario, Orjuela considera que la prioridad inmediata debe ser estabilizar el sistema y garantizar que el fabricante pueda ofrecer soluciones efectivas en el corto plazo.

“La intervención del fabricante es invaluable, de gran importancia para finalmente ofrecerle la estabilidad del sistema que nos permita seguir operando de manera segura y eficiente”, sostuvo.

No obstante, advirtió que una eventual migración tecnológica no puede hacerse de manera improvisada, pues los sistemas de aviación requieren procesos especializados y progresivos.

“Los cambios tecnológicos en aviación no son tan sencillos como cambiar, por ejemplo, un computador personal. Obedecen a una experticia técnica del proveedor que tiene que empezar a evaluar cuál es la necesidad del centro de control y encontrar las mejores opciones para hacer ese cambio tecnológico”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:16 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: