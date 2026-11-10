Gobernador de Risaralda pide celeridad al Gobierno en procesos de reconstrucción del departamento

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la situación que viven los habitantes de este departamento asegurando que

“Ya van tres meses de esta tragedia del 10 de agosto y realmente hoy lo que puedo decir es, con mucho respeto y con mucho cariño para el Gobierno Nacional, es celeridad en los procesos”, dijo.

Aunque afirmó que ya han llegado unos recursos para los subsidios de arriendo, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, reveló que la Gobernación simplemente dispersa estos recursos a través de un convenio a cero costo con Supergiros a los 14 municipios del Departamento de Risaralda.

“Realmente hoy sí hago un llamado, un clamor al Gobierno Nacional por celeridad, ya van 90 días donde no vemos ese plan de acción específico ya aprobado por el Gobierno Nacional, el mismo tiene una hoja de ruta trazada para poder invertir los recursos en los estudios patológicos faltantes, en las demoliciones faltantes, en la disposición de escombros faltante, y obviamente los procesos de reconstrucción de nuestro territorio”, detalló.