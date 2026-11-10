“Mocoa sigue esperando su reconstrucción a nueve años de la tragedia”: Carlos Ardila excongresista
Después de nueve años de la tragedia en Mocoa, las viviendas siguen sin ser entregadas, los proyectos sin terminar por falta de ejecución y gestión gubernamental.
“Mocoa sigue esperando su reconstrucción a nueve años de la tragedia”: Carlos Ardila ex congresista
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La reconstrucción de Mocoa, tras la emergencia ocurrida en 2017, sigue siendo una tarea pendiente para sus habitantes. Así lo advirtió el excongresista Carlos Ardila, quien ha realizado seguimiento al proceso y cuestionó que, después de tres gobiernos nacionales, todavía no se hayan materializado varias de las obras anunciadas para recuperar la capital del Putumayo.
Según Ardila, “Los habitantes de Mocoa siguen esperando sus casas, los habitantes de Mocoa siguen esperando el acueducto, siguen esperando la planta de tratamiento de aguas residuales, seguimos esperando la plaza de mercado, seguimos esperando vías que están a mitad de camino su pavimentación, seguimos sin obras de mitigación, esto es un tema gravísimo. Obviamente Mocoa no tiene”. Así lo afirmó el excongresista.
Uno de los principales interrogantes es por qué, pese a que varios proyectos cuentan con estudios, diseños y recursos asignados, las obras todavía no se han ejecutado. Frente a esto, el excongresista atribuyó los retrasos a la centralización del proceso de reconstrucción y a las dificultades administrativas que han impedido avanzar con los proyectos.
“Las 909 viviendas, dos, que debieron haberse entregado hace primer año del gobierno Duque, hoy están sin entregar, 909 viviendas sin entregar, las viviendas rurales eran 350 viviendas, está el lote, están los estudios, los diseños, están las licencias de construcción, hoy tenemos cero viviendas, Marcela, entregadas, y la plata está en una fiducia, parqueada en una fiducia”. Ardila, sobre las promesas incumplidas en el gobierno de Duque.
Además, Carlos Ardila, se pronunció acerca de los acuerdos y compromisos que los diferentes gobiernos han pasado durante estos nueve años, “liquidaron los pocos contratos que estaban y no contrataron ni viviendas, ni acueductos, ni vías y demás. Y ahí vamos”.
Finalmente, Ardila insistió en que la situación de Mocoa debe servir como referencia para evitar que otras poblaciones afectadas por emergencias atraviesen procesos de reconstrucción prolongados sin resultados concretos. Mientras tanto, sus habitantes continúan esperando las obras que fueron anunciadas para recuperar la ciudad.
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