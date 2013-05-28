El Congreso debe asumir su responsabilidad en tema carcelario: Minjusticia
La ministra Ruth Stella Correa explicó que la emergencia carcelaria le entrega una serie de medidas al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios para superar la crisis.
En diálogo con www.wradio.com.co, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, explicó que la emergencia carcelaria le entrega una serie de medidas al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para superar la crisis de hacinamiento.
Correa explicó que el director del Inpec podrá hacer traslados de internos y puede solicitar a las autoridades locales que le colaboren en temas de salud.
Además, indicó que la con la declaración de la emergencia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios podrá acelerar los trámites administrativos para ampliación de los cupos carcelarios.
Contó que junto a la Universidad Nacional se han hecho contratos para el “rediseño” de las cárceles del país, lo cual permitirá tener rápidamente los nuevos cupos.
Aseguró que la solución al problema de hacinamientos no es “construir más cupos”, sino que los jueces de la República “asuman la responsabilidad que les corresponde”.
“El Sistema Penal Acusatorio no se está aplicando (…) tenemos a 40.000 personas detenidas preventivamente”, señaló.
De igual forma, le pidió al Congreso de Colombia “asumir su responsabilidad en el tema penitenciario” con la aprobación del nuevo Código Penitenciario y Carcelario.
