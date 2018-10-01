Dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas en zona rural de Bolívar

Uno de los policías hizo varios disparos al aire con su arma de dotación. Foto: Getty Images( Thot )

En la zona rural de Bolívar, al norte del Valle del Cauca, dos personas perdieron la vida y tres más resultaron con heridas de consideración, tras una asonada contra la Policía.

Según el general Fabio Hernán López, comandante de la Regional No. 4 de la Policía Nacional, el incidente se registró en el parque principal del corregimiento de Naranjal, a cuarenta minutos del casco urbano. La comunidad llamó a la policía para que controlara una situación de desorden público de varias personas que se encontraban ingiriendo licor.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron agredidos física y verbalmente. Uno de los uniformados hizo varios disparos al aire con su arma de dotación, luego se dirigió a la subestación y tomó del armerillo un fusil, con el que disparó contra el grupo de manera indiscriminada.

El policía fue capturado por sus compañeros, mientras que el CTI asumió la investigación de este lamentable hecho.