Contralora Morelli anunció que asistirá a diligencia por problemas con vecinos
Morelli anunció que en su condición de ciudadana asistirá a la conciliación en calidad de testigo ya que la propietaria del domicilio de la querella no es ella, sino su madre.
Por medio de un comunicado, la contralora General de la Nación, Sandra Morelli Rico, anunció que el próximo martes a las dos de la tarde asistirá a una diligencia de conciliación en la que se presentará en calidad de testigo.
Esto debido a los problemas que la funcionaria ha tenido con vecinos de un edificio ubicado en el barrio el Virrey de Bogotá, por presuntamente tener cinco perros, una cancha de mini fútbol y una guacamaya.
La Contralora expresó que se la ha violado su derecho a la defensa y al debido proceso, ya que ella no es propietaria del inmueble y por esa razón no tiene disponibilidad jurídica sobre los bienes que allí se encuentran.
Morelli también manifestó que a su madre, Teresa Rico de Morelli, se le ha vulnerado el derecho a la intimidad ya que han puesto cámaras de video alrededor del edificio que graban el interior de la vivienda.
Esto debido a los problemas que la funcionaria ha tenido con vecinos de un edificio ubicado en el barrio el Virrey de Bogotá, por presuntamente tener cinco perros, una cancha de mini fútbol y una guacamaya.
La Contralora expresó que se la ha violado su derecho a la defensa y al debido proceso, ya que ella no es propietaria del inmueble y por esa razón no tiene disponibilidad jurídica sobre los bienes que allí se encuentran.
Morelli también manifestó que a su madre, Teresa Rico de Morelli, se le ha vulnerado el derecho a la intimidad ya que han puesto cámaras de video alrededor del edificio que graban el interior de la vivienda.