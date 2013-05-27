Contralora Morelli anunció que asistirá a diligencia por problemas con vecinos

Por medio de un comunicado, la contralora General de la Nación, Sandra Morelli Rico, anunció que el próximo martes a las dos de la tarde asistirá a una diligencia de conciliación en la que se presentará en calidad de testigo.



Esto debido a los problemas que la funcionaria ha tenido con vecinos de un edificio ubicado en el barrio el Virrey de Bogotá, por presuntamente tener cinco perros, una cancha de mini fútbol y una guacamaya.



La Contralora expresó que se la ha violado su derecho a la defensa y al debido proceso, ya que ella no es propietaria del inmueble y por esa razón no tiene disponibilidad jurídica sobre los bienes que allí se encuentran.



Morelli también manifestó que a su madre, Teresa Rico de Morelli, se le ha vulnerado el derecho a la intimidad ya que han puesto cámaras de video alrededor del edificio que graban el interior de la vivienda.

