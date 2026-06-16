¿Cuándo regresará el servicio del agua potable a Buenaventura?: viceministra de agua responde

Más del 70% de los usuarios del Distrito de Buenaventura llevan varios días sin el servicio de agua potable, luego del colapso de la tubería principal que abastece de agua al sector insular y gran parte del sector continental de este Puerto.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, advirtió que, ante la magnitud del daño de la tubería, exigió el despliegue de maquinaria amarilla especializada entre otros recursos necesarios, para lograr intervenir de manera segura y oportuna esta contingencia.

En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Ruth Quevedo, viceministra de aguas sobre esta situación por la que atraviesa la comunidad.

¿Cuál es la solución definitiva?

La viceministra Quevedo aseguró que este caso se está prestando para fines políticos. La solución integral del agua en Buenaventura ha venido siendo resuelta por el Gobierno Nacional en coordinación con el distrito, donde se han realizado mesas de trabajo con el comité del Paro de Buenaventura, y con la Procuraduría General de la Nación.

“Ya contamos con una partida de 274 mil millones de pesos para la financiación de 11 proyectos, entre ellos la solución definitiva a esta línea 39, que se tenía claras y deben iniciar ya las obras conforme al cronograma del fondo Todos Somos Pacífico”.

¿De dónde salen los recursos?

“El gobierno nacional tiene unas partidas definidas con cargo al Presupuesto General de la Nación. Este 2026, como le digo, 55 mil millones de pesos y de aquí en adelante, hasta que se construyan estos 11 proyectos ya financiados, se trata de vigencias futuras con cargo al Presupuesto General de la Nación. No son recursos de crédito. Quien está solicitando actualmente un crédito que ya está en este momento, si no estoy mal, radicado para aprobación en las comisiones interparlamentarias del Congreso, es el Fondo Pacífico y es un crédito para todos”, confirmó la viceministra.

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