“El G7 es completamente inoperativo”: Louis-Nicolás Jandeaux, portavoz de Oxfam en Francia

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Durante una acción simbólica realizada en Evian, el activista Louis Nicolas Jandeaux cuestionó a los líderes del G7 por excluir de sus prioridades las violaciones de derechos humanos en Gaza y Líbano, además de denunciar los recortes a la ayuda internacional y la creciente concentración de la riqueza.

Protesta en Évian denuncia la falta de acción del G7 frente a Gaza y la pobreza global

Acción simbólica frente a la cumbre del G7

Una protesta realizada en Evian buscó llamar la atención sobre lo que los manifestantes consideran una grave omisión de los líderes del G7: la crisis humanitaria en Medio Oriente y el deterioro de las condiciones de vida en los países más vulnerables.

Durante la movilización, Louis Nicolas Jandeaux explicó que la acción tuvo como objetivo visibilizar temas que, según denunció, han quedado fuera de las discusiones de los jefes de Estado reunidos a pocos kilómetros del lugar.

“Hace unas horas se felicitaron por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra civiles en Líbano y Gaza no están presentes en la agenda”, afirmó.

Crisis humanitaria en Gaza preocupa a los manifestantes

El activista alertó sobre la situación de la población gazatí y aseguró que la falta de acceso a servicios básicos continúa agravándose.

Según señaló, entre el 80% y el 82% de la población de Gaza no tiene acceso a agua potable, una situación que consideró incompatible con la falta de acciones concretas por parte de las principales potencias económicas.

Jandeaux sostuvo que los países con mayor influencia internacional tienen la responsabilidad de intervenir para poner fin a lo que calificó como una “impunidad permanente” frente a las consecuencias del conflicto.

Críticas al G7 por recortes a la ayuda internacional

Otro de los puntos centrales de la protesta fue la reducción de los fondos destinados a cooperación y asistencia para los países más pobres.

El activista aseguró que los miembros del G7 han recortado más de 48 billones en ayuda internacional entre 2024 y 2025, una decisión que cuestionó en un contexto de crecientes crisis humanitarias y económicas.

Para ilustrar la magnitud de esa cifra, comparó esos recortes con el crecimiento de la riqueza de los multimillonarios de los países del G7, señalando que ese monto equivale a lo que estos acumulan en apenas nueve días.

Durante su intervención, Jandeaux también criticó la concentración de la riqueza y sostuvo que la brecha económica continúa ampliándose mientras disminuyen los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, recordó que días antes los manifestantes habían realizado otra acción simbólica para denunciar que temas como la igualdad de género y los derechos humanos estaban siendo relegados en las discusiones internacionales.

“Un G7 completamente inoperativo”

En una de las declaraciones más contundentes de la jornada, el activista calificó al G7 como un organismo incapaz de responder a los desafíos actuales.

“Vivimos un G7 completamente inoperativo. Hoy el G7 no puede hacer nada”, afirmó, al cuestionar la capacidad del bloque para influir en la resolución de conflictos internacionales y enfrentar los problemas de pobreza y desigualdad.

Finalmente, hizo un llamado a los países miembros, especialmente a Estados Unidos, para asumir mayores responsabilidades en la búsqueda de soluciones diplomáticas y en el respeto de las normas del derecho internacional.