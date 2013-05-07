Confirman resolución de acusación a Jorge Visbal Martelo

Los hechos por los que es procesado Visbal Martelo tienen que ver con su presunta participación en la promoción de grupos armados al margen de la ley, relacionado con las Auc entre 1997 y hasta su desmovilización.



La investigación en su contra se inició por solicitud de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la compulsa de copias de las declaraciones que a esa corporación entregó Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.



Con base en esas declaraciones la Fiscalía ordenó practicar en Estados Unidos, entre otras pruebas, las declaraciones de Salvatore Mancuso y alias Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna, las cuales fueron tenidas en cuenta al confirmar la resolución de acusación.