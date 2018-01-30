6AM W6AM W

Capturan en el Valle del Cauca a cinco policías por presunta extorsión

Los uniformados le exigían dinero a un ciudadano que supuestamente tenía una orden de captura internacional.

Los oficiales le exigían $40 millones a un ciudadano para no hacer efectiva una supuesta orden de captura internacional. Foto: Colprensa

Cinco uniformados de la policía de carreteras adscritos a la seccional de tránsito y transporte del Valle, fueron detenidos por el presunto delito de extorsión. 

Según el reporte entregado por Fiscalía, los oficiales le exigían $40 millones a un ciudadano para no hacer efectiva una supuesta orden de captura internacional. Esta información era falsa. 

A los policías les legalizaron la captura y están a la espera de la audiencia de imputación de cargos.

