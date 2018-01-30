Capturan en el Valle del Cauca a cinco policías por presunta extorsión

Los oficiales le exigían $40 millones a un ciudadano para no hacer efectiva una supuesta orden de captura internacional. Foto: Colprensa( Thot )

Cinco uniformados de la policía de carreteras adscritos a la seccional de tránsito y transporte del Valle, fueron detenidos por el presunto delito de extorsión.

Según el reporte entregado por Fiscalía, los oficiales le exigían $40 millones a un ciudadano para no hacer efectiva una supuesta orden de captura internacional. Esta información era falsa.

A los policías les legalizaron la captura y están a la espera de la audiencia de imputación de cargos.