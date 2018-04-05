Capturan a hombre con 295 kilos de cocaína en la vía Buenaventura-Buga

La mercancía avaluada en más de mil doscientos millones de pesos iba oculta en un camión con doble piso. Foto: Policía Valle del Cauca( Thot )

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle capturaron a un hombre que transportaba 295 kilos de cocaína en la vía Buenaventura–Buga.

La mercancía avaluada en más de mil doscientos millones de pesos iba oculta en un camión con doble piso.

Los 257 paquetes que contenían la droga, iban enumerados y tenían marcas que corresponden al símbolo que usan las estructuras narcotraficantes.

El conductor, el vehículo y la droga quedaron a disposición de la Fiscalía.

El implicado deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.