Capturados funcionarios del Incoder por irregularidades en proceso de tierras en Antioquia

Medida de aseguramiento de detención domiciliaria profirió un juez de control de garantías de Medellín contra cinco funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y un particular.



La determinación judicial afecta a Miguel Osorio Ruiz, Marcela Orrego Valencia, Conrado Augusto Caro, Hilda Esther Contreras Lagares y Elkin Emilio Tabares y la ciudadana Doris Amparo Peña Restrepo, a quienes les fueron imputados cargos por peculado, prevaricato y falsedad.



Durante la investigación, que se inició por denuncia del propio Incoder, la Unidad Anticorrupción estableció que los particulares declararon falsamente bajo la gravedad de juramento que eran campesinos, que su patrimonio no superaba los 20 millones de pesos, que no estaban obligados a declarar renta y patrimonio, y que poseían los bienes baldíos como mínimo 5 años anteriores a la solicitud tal y como lo exige la ley.



Sin embargo, estas personas tienen un capital superior a los 4.000 millones de pesos, están obligados a declarar renta, y su posesión no asciende a 3 años de ocupación y explotación.



Los predios quedarán bajo custodia del Incoder de manera provisional, mientras termina el proceso.

