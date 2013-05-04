6AM W6AM W

Capturado hombre requerido por secuestro en Huila

Tropas del Gaula Militar de la Novena Brigada del Ejército capturaron a Emiro Salamanca Anacona, gracias a información ciudadana.

El hombre de 49 años de edad y quien hasta hace poco habitaba en el municipio de San Agustín, intentado evadir la justicia, había huido hacia Isnos, utilizando documentación falsa para su identificación.

Según las investigaciones preliminares, el sujeto era además responsable de llamadas extorsivas y amenazas a los gremios económicos del sur del Huila.

El Gaula Militar Huila reitera la invitación a denunciar a través de la línea gratuita 147, el número celular 3208511693 o a través del pin 2685FD7D, garantizando la absoluta reserva.
 

