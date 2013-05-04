Capturado alias El Cura, abusador sexual del ‘Bronx’

Unidades de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia, adscritas a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional capturaron a Gabriel Jaime Guerra Montoya, alias El Cura, por el delito de explotación sexual de personas menores de 18 años y utilización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.



Además de ser expendedor de sustancias alucinógenas en el sector reconocido como “la calle del Bronx”, utilizaba fachadas como cura y líder comunitario para evadir los controles de las autoridades.



‘El Cura’ tiene un amplio prontuario delictivo, donde le figuran 11 investigaciones penales abiertas, así como cinco condenas por diferentes delitos, en los que se resalta el acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, porte ilegal de armas de fuego y abuso sexual con menor de edad.

