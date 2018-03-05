Capturado presunto responsable de atentado contra Policía en San Vicente del Caguán

Con medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión fue cobijado Davinson Pinto Sanceno, luego de ser capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación con apoyo del Gaula y la Policía Nacional por ser el presunto responsable del atentado perpetrado en contra de dos patrulleros de la Policía.

La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivo agravado, y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial, a los cuales no se allanó.

El atentado ocurrió el 19 de febrero del año en curso, cuando en el sector del barrio La Libertad del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), los patrulleros Jorge Andrés Torres Culma y José María Arcentales Sangama realizaban labores de vigilancia y control en una motocicleta oficial y fueron atacados por varios sujetos con arma de fuego de corto alcance y un artefacto de explosivo. Los agresores posteriormente huyeron.

Las víctimas fueron trasladas al hospital local, pero ante la gravedad de las heridas fallecieron.