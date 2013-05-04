Inpec traslada cuatro internos de alto perfil de La Picota a Ibagué

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Gustavo Ricaurte, informó que la medida se toma para evitar indisciplina en los penales y para que los internos no se vean involucrados en la articulación de bandas al exterior de los centros carcelarios.



Sin embargo, descartó que el traslado esté relacionado con un intento de fuga, y destacó las medidas de seguridad de las que goza el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Picaleña de Ibagué (Tolima).



“Este traslado obedece a la toma de medidas de seguridad en todo el país, y a un inventario de internos de alto perfil”, indicó.



El general aseguró que el traslado se realizó a las 5:00 de la mañana de este sábado con un dispositivo de seguridad reforzado y especializado.



" Si tengo que trasladar a estos internos de alto perfil delincuencial una vez a la semana, lo voy a hacer. Pero la dirección del Inpec no va a permitir que se consumen actos de indisciplina", dijo en rueda de prensa el funcionario.