Unos cincuenta países ya comenzaron a vacunar contra el COVID-19

Unos cincuenta países ya comenzaron su campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus, apenas un año después de la primera alerta lanzada por las autoridades chinas a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- China a la vanguardia -

China fue el primer país que inició, desde el verano boreal, una campaña de vacunación reservada para quienes corren mayor riesgo (empleados y estudiantes que van al extranjero, cuidadores, etc.).

Más de cinco millones de dosis de vacunas experimentales chinas se han inyectado en el país, que aprobó oficialmente este jueves una desarrollada por Sinopharm.

Rusia siguió el 5 de diciembre, cuando comenzó a vacunar a los trabajadores en riesgo con Sputnik V, la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Ruso de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

Esa vacuna fue aprobada desde entonces por Bielorrusia y Argentina, que comenzaron su campaña de vacunación el martes. Argelia seguirá sus pasos en enero.

- El Reino Unido, primer en Occidente -

El Reino Unido fue, por su parte, el primer país occidental en autorizar la vacuna desarrollada por la alianza estadounidense-alemana Pfizer-BioNTech.

Su campaña de inmunización comenzó el 8 de diciembre y más de 950.000 personas ya han recibido la primera de las dos dosis de la vacuna hasta el 27 de diciembre, según cifras oficiales publicadas el jueves.

El país fue también el primero en aprobar el miércoles la vacuna de AstraZeneca-Oxford, que será inyectada a los británicos a partir del 4 de enero.

En Occidente, le siguieron Canadá y Estados Unidos el 14 de diciembre. Posteriormente Suiza el 23 y Serbia el 24, la casi totalidad de la Unión Europea el domingo, Noruega el domingo e Islandia el martes, todos con la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Estados Unidos y Canadá fueron también los dos primeros países en haber autorizado la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna, sobra la que la UE emitirá una decisión el 6 de enero.

Más de un 2,8 millones de estadounidenses ya han recibido una dosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En la UE es Alemania el país que más ha vacunado hasta ahora, con más de 130.000 dosis en cinco días.

- El esprint de Israel -

En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos fue el primero en lanzar su campaña con las dosis chinas Sinopharm el 14 de diciembre en Abu Dabi, la capital. También en Emiratos, Dubái comenzó a inmunizar el 23 de diciembre con dosis de Pfizer-BioNTech.

Arabia Saudita y Baréin comenzaron su campaña el 17 de diciembre, Israel el 19, Qatar el 23, Kuwait el 24. Omán debe comenzar su campaña el domingo. Todos estos países inicialmente optaron por Pfizer-BioNTech.

Israel, que se comprometió a un verdadero esprint para inmunizar a un cuarto de su población en un mes, ya inyectó más de 800.000 dosis, Baréin más de 60.000 y Omán más de 3.000, según cifras oficiales.

En Latinoamérica, México, Chile y Costa Rica iniciaron su campaña el 24 de diciembre, con las vacunas Pfizer-BioNTech.

En Asia, Singapur comenzó su vacunación este miércoles con el mismo producto. Los otros países del continente no parecen tener la misma prisa: India, Japón y Taiwán planean iniciar sus campañas en el primer trimestre, Filipinas y Pakistán esperarán al segundo, y Afganistán y Tailandia a mediados de 2021.

En África subsahariana y en Oceanía, aún no hay planes de vacunación. Guinea Conakry, que comenzó el miércoles a inyectar 60 primeras dosis de Sputnik V antes de decidir si lanza o no su campaña, aparece como pionera en su continente.