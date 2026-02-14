The Mauritanian, la increíble historia de un exprisionero de Guantánamo
Mohamedou Ould Slahi habló en La W sobre lo que vivió en los 14 años que estuvo en prisión.
Mohamedou Ould Salahi es exprisionero de Guantánamo y autor del libro autobiográfico “The Mauritanian”, que inspiró la película con el mismo nombre ganadora de un Globo de Oro a mejor actriz de reparto para Jodie Foster.
Habló en La W y explicó que “estoy muy feliz por el éxito del libro y la película”. Además, indicó que “no puedo olvidar, estaría mintiendo que podría olvidar toda la tortura. Duré días consecutivos sin dormir […] Fui torturado en los interrogatorios, casi muero en diferentes ocasiones”.
Le puede interesar:
- Vienen anuncios frente a la relación de EE.UU. con Arabia Saudita: exembajador Feierstein
- No se sabe dónde están las grabaciones que comprometen a Trump y Clinton: Ira Rosen
- Felipe de Edimburgo fue trasladado de hospital para exámenes cardíacos
“En un punto no tenía sentimientos, me desmayaba, sufría en silencio y considero que esto debe parar, no se debe señalar a una persona como terrorista sin tener pruebas”, señaló.