14 feb 2026 Actualizado 10:47

The Mauritanian, la increíble historia de un exprisionero de Guantánamo

Mohamedou Ould Slahi habló en La W sobre lo que vivió en los 14 años que estuvo en prisión.

Mohamedou Ould Slahi habló en La W sobre lo que vivió en los 14 años que estuvo en prisión.. Foto: STRINGER/AFP via Getty Images

Mohamedou Ould Slahi habló en La W sobre lo que vivió en los 14 años que estuvo en prisión.. Foto: STRINGER/AFP via Getty Images

Mohamedou Ould Salahi es exprisionero de Guantánamo y autor del libro autobiográfico “The Mauritanian”, que inspiró la película con el mismo nombre ganadora de un Globo de Oro a mejor actriz de reparto para Jodie Foster.

Habló en La W y explicó que “estoy muy feliz por el éxito del libro y la película”. Además, indicó que “no puedo olvidar, estaría mintiendo que podría olvidar toda la tortura. Duré días consecutivos sin dormir […] Fui torturado en los interrogatorios, casi muero en diferentes ocasiones”.

Le puede interesar:

En un punto no tenía sentimientos, me desmayaba, sufría en silencio y considero que esto debe parar, no se debe señalar a una persona como terrorista sin tener pruebas”, señaló.

