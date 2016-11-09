Sitio web de inmigración de Canadá se cae, ante posible triunfo de Donald Trump

Ante un posible triunfo del candidato republicano Donald Trump en su carrera por la Casa Blanca, miles de personas comenzaron a buscar opciones para emigrar a Canadá, lo cual provocó la caída del sitio web de inmigración.

The Canadian Immigration website has crashed. Seriously. #ElectionNight pic.twitter.com/XXSfCorTd1 — Made In Canada (@MadelnCanada) November 9, 2016

Una vez los resultados comenzaron a ser favorables para el candidato republicano, quien ha sido catalogado por varios de sus detractores como el peor candidato a la presidencia en la historia de los Estados Unidos y a quien la mayoría de encuestas daban como perdedor de la contienda electoral, miles de personas comenzaron a buscar opciones para abandonar el país

Esto provocó que se saturaran los servidores que almacenan las páginas de inmigración del gobierno canadiense.

Durante más de dos horas, los sitios oficiales que ofrecían información sobre visas y permisos para emigrar a Canadá estuvieron caídos por cuenta de la enorme cantidad de personas que intentaron entrar al mismo tiempo.