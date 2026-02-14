Muchos en EE.UU. se podrían beneficiar con la muerte de McAfee: defensa

Nishay K. Sanan, abogado en Estados Unidos de John McAfee, manifestó en La W que no cree que el informático se haya suicidado.. Foto: LiPo Ching/MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images( Thot )

El pasado miércoles 23 de junio encontraron muerto a John McAfee en una celda de una cárcel en España. El informático iba a ser extraditado por presunta evasión de impuestos.

Nishay K. Sanan, abogado en Estados Unidos de John McAfee, manifestó en La W que “no creo que fue un suicidio, estamos esperando las investigaciones de las autoridades españolas; también solicitamos videos de las cámaras”.

Indicó que “muchas personas en Estados Unidos se podrían beneficiar con la muerte de McAfee”.

Por otro lado, señaló que “McAfee estaba informado de todas las decisiones judiciales y sabía que se iba apelar y seguir con el proceso”.

Le puede interesar:

Finalmente, sobre las versiones que dicen que dejó una carta a su pareja diciéndole que tenía miedo de morir en una cárcel norteamericana, expresó que “no hay forma de probar que él la escribió”.