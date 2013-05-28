Metro de Praga instalará un vagón exclusivo para tener sexo

Se trata de instalar unos vagones especiales para que las parejas puedan tener sexo dentro de ellos, si así lo desean.



Felipe Drapal, portavoz de la compañía comentó que “prevén lanzar este proyecto a final de año, seleccionando un vagón de los cinco que componen el metro para tal fin”.



Ante la medida, pasajeros que viajan frecuentemente, expresaron que no les parece una buena idea, pero la empresa aclaró que “aquellos que se suban en los vagones especializados no estarán obligados a entablar relaciones” y que subir al transporte, no significa específicamente que haya que tener sexo.

