Katerina Janeckova habla sobre la producción de Betty la fea en la República Checa
La actriz expuso que la versión que hicieron estaba orientada a la comedia y que Betty además de ser bonita también era un poco torpe.
Katerina Janeckova habla sobre la producción de Betty la fea en la República Checa
10:42
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La evolución de Betty se da en el momento que ella empieza a ser seria y exitosa: Katerina Janeckova, Betty la fea de República Checa. Foto: Facebook Katerina Janeckova