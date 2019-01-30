6AM W6AM W

Katerina Janeckova habla sobre la producción de Betty la fea en la República Checa

La actriz expuso que la versión que hicieron estaba orientada a la comedia y que Betty además de ser bonita también era un poco torpe.

10:42

La evolución de Betty se da en el momento que ella empieza a ser seria y exitosa: Katerina Janeckova, Betty la fea de República Checa. Foto: Facebook Katerina Janeckova

