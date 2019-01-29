6AM W6AM W

Programas

Hoy votaré para respaldar a la primera ministra Theresa May: Jim Fitzpatrick

El político británico dijo que respaldar a la ministra es importante para que ella pueda ir a Bruselas a buscar un acuerdo con la Unión Europea para que se efectué el brexit.

Hoy votaré para respaldar a la primera ministra Theresa May: Jim Fitzpatrick

Hoy votaré para respaldar a la primera ministra Theresa May: Jim Fitzpatrick

02:45

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Queremos irnos de la mejor manera posible: Jim Fitzpatrick, político británico del partido laborista. Foto: Getty Images

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad