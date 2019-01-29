Hoy votaré para respaldar a la primera ministra Theresa May: Jim Fitzpatrick
El político británico dijo que respaldar a la ministra es importante para que ella pueda ir a Bruselas a buscar un acuerdo con la Unión Europea para que se efectué el brexit.
Queremos irnos de la mejor manera posible: Jim Fitzpatrick, político británico del partido laborista. Foto: Getty Images