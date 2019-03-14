Facebook es una empresa y a causa de eso también puede tener fallas técnicas: Amel Fernández, experto en redes sociales . Foto: Getty Images

Experto en asuntos informáticos habla sobre la última caída masiva de redes sociales

Amel Fernández, experto informático habló sobre la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp que generó desconcierto en varios usuarios del mundo.

En primer lugar, explicó que “Facebook es una empresa y es vulnerable a los problemas informáticos que conlleva tener tantos usuarios”

También afirmó que “las fallas afectaron más que todo al continente Americano pero también España, en cada país se vivió de una manera diferente".

De igual forma, aseguró que esta caída completó cinco horas y que, era algo que no se veía desde 2008.

Además expresó que no hay forma de que los usuarios sepan si es una caída técnica de servidores o es una hackeo, “aunque Facebook ya descartó la idea de un ataque informático, no sabemos qué fue. Una caída puede ser algo normal en una compañía, todos estamos más pendientes cuando se habla de redes sociales”.