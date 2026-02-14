En la revolución egipcia las mujeres tuvieron brutales agresiones sexuales: Soraya Bahgat

La activista habló sobre el acoso sexual a las mujeres durante la revolución de Tahrir. Foto: Cortesía( Thot )

Su cumplen los 10 años de la revolución de Tahrir. Durante estas protestas, hubo acoso sexual a las mujeres que pedían cambios en el país.

Soraya Bahgat, activista por los derechos de la mujer y creadora de Tahrir Body Guard, indicó que “en el 2011 tuve esa idea porque en la revolución egipcia las mujeres tuvieron brutales agresiones en masa, muchos hombres sobre una mujer”.

“Los ataques contra estas mujeres están planificados y sobrepasan el acoso sexual de la sociedad egipcia”, expresó

Sobre cómo ha cambiado la situación explicó que “en el 2014 la ley se cambió para criminalizar el acoso sexual porque antes se criminalizaba la violación, pero es la primera vez que tenemos una ley de todos los acosos sexuales”.