14 feb 2026 Actualizado 10:46

El periodista José Ramón de la Morena deja la radio después de 40 años de carrera

El periodista español habló en La W sobre las razones por las que tomó esta decisión.

El periodista español habló en La W sobre las razones por las que tomó esta decisión.. Foto: Twitter: @jrdelamorena

Caracol Radio

Después de 40 años de carrera, el periodista español José Ramón de la Morena anunció que dejará la radio.

Manifestó en La W que “hay un momento en el que pensé que lo que más me gustaba era ser dueño de mi tiempo”.

Dijo que una de las razones por las que tomó la decisión es “estar más tiempo con mis hijos y más con el menor, para que escuche mi voz más en persona y no en la radio”.

Le puede interesar:

No sé de dónde saqué la fuerza para tomar esta decisión. La vida nos da muchas posibilidades y probabilidades, pero a veces no las vemos y creo que estoy a tiempo”, indicó.   

Cualquier tiempo pasado fue anterior

